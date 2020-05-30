إصابة مؤكدة و3 حالات اشتباه حصيلة البرلمان من فيروس كورونا

"حالة إصابة مؤكدة..و3 حالات اشتباه".. هكذا هو نصيب مجلس النواب، من فيروس كورونا المستجد، حتى الآن، بعد إصابة النائب شيرين فراج، وشفائها وخروجها من العزل، ونقل 3 نواب، حتى كتابة هذه السطور، لمستشفيات العزل، بعد الاشتباه بإصابتهم، منتظرين نتيجة التحاليل خلال الساعات المقبلة.

وجاءت هذه الإصابات رغم الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذها البرلمان، مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، من استخدام ممرات للتعقيم الذاتي، وتوفير كمامات ومطهرات للمترددين على المجلس، وكذلك عمليات التعقيم الدورية لقاعات وأروقة المجلس، ولكن انتشار النواب بربوع الجمهورية وتواجدهم النائب بدوائرهم يبدو أنه جعلهم عرضة للإصابة.

وترصد "الوطن" في السطور الآتية حصيلة إصابات البرلمان بفيروس كورونا والحالات المشتبه بها الرسمية حتي الأن كالأتي:-

- النائبة شيرين فراج: أصيبت بفيروس كورونا منتصف شهر مايو، وتلقت العلاج بأحد مستشفيات العزل وتم شفاؤها وعادت لبيتها من جديد.

- النائب عمرو وطني: تم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وتم تحويله لأحد المستشفيات الخاصة وفي انتظار ظهور نتيجة المسحة.

- النائبة نشوى الديب: تم الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا وتم تحويلها لمستشفى العجوزة وفي انتظار ظهور نتيجة المسحة.

- النائب هشام مجدي: تم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وتم تحويله لأحد المستشفيات الخاصة وفي انتظار ظهور نتيجة المسحة.