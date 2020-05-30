إيران تلزم المواطنين بارتداء الكمامات في طهران

شددت طهران إجراءات إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في محطات وقطارات الأنفاق، بعد تسجيل حالات كثيرة لمواطنين لا يرتدون الكمامات في وسائل النقل العام.

وقال نائب محافظ طهران مناف هاشمي، إن قوات من الشرطة، وشرطة المترو، وممثلين عن البلدية، سينتشرون في محطات المترو منذ اليوم السبت، لمنع أي مواطن من دخول المترو من دون ارتداء كمامة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

من جانبه قال قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا في طهران علي رضا زالي، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في العاصمة طهران تقلص بنحو 13.5%، مشيرا إلى أن 292 تعافوا من الإصابة بالفيروس وغادروا المشافي، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووصف المسؤول الإيراني الوضع الصحي في العاصمة الإيرانية على أنه "ليس على النحو المطلوب"، وحث المواطنين على التقيد أكثر بالارشادات الصحية في الدوائر الرسمية، مع عودة العمل فيها بكافة طاقتها.

واعتبارا من صباح اليوم، عادت الدوائر الرسمية في إيران للعمل بكل موظفيها، بعد أن كانت تعمل بثلثي الموظفين، كما تقرر إعادة فتح المساجد في جميع أنحاء البلاد.