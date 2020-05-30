  مسؤول عسكري روسي: جبهة النصرة تستهدف عدة بلدات وقرى في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تعرض عدد من البلدات والقرى في محافظة إدلب شمال غربي البلاد لقصف مسلحي تنظيم جبهة فتح الشام "جبهة النصرة سابقا" الإرهابي.

وقال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية العقيد البحري أوليج جورافلوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، إنه تم رصد عدد من عمليات القصف من مواقع "النصرة"، استهدفت بلدات عدة في إدلب، من بينها "الضهر الكبير والملاجة، ومعرة موخص.

وأوضح جورافلوف أن الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في مدينتي حلب والرقة ومحافظة دير الزور، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم رصد عمليات قصف من قبل فصائل مسلحة موالية لتركيا في المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.