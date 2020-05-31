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"غرباوي": الاستقبال والطوارئ طوال أيام الأسبوع بمستشفى قنا الجامعي

كتب:

رجب آدم
05:47 ص | الأحد 31 مايو 2020
يوسف غرباوي

يوسف غرباوي

أعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى أنه بناء على التنسيق الذى تم مع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا تقرر تخصيص المستشفى العام بقنا مستشفى لعزل الحالات الإيجابية لمصابى فيروس كورونا.

وأضاف أنه تقرر فتح مستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادى لاستقبال المرضى من محافظة قنا فى باقى التخصصات العلاجية على مدار الأسبوع.

وتابع الدكتور يوسف غرباوى أن هذا الإجراء يأتى ضمن إسهامات الجامعة فى التعاون مع وزارة الصحة لمحاربة هذا الفيروس ومساعدة أهالينا من أبناء محافظة قنا فى التخفيف عنهم والتكاتف من أجل مواجهة هذا الوباء.