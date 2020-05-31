"غرباوي": الاستقبال والطوارئ طوال أيام الأسبوع بمستشفى قنا الجامعي

أعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى أنه بناء على التنسيق الذى تم مع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا تقرر تخصيص المستشفى العام بقنا مستشفى لعزل الحالات الإيجابية لمصابى فيروس كورونا.

وأضاف أنه تقرر فتح مستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادى لاستقبال المرضى من محافظة قنا فى باقى التخصصات العلاجية على مدار الأسبوع.

وتابع الدكتور يوسف غرباوى أن هذا الإجراء يأتى ضمن إسهامات الجامعة فى التعاون مع وزارة الصحة لمحاربة هذا الفيروس ومساعدة أهالينا من أبناء محافظة قنا فى التخفيف عنهم والتكاتف من أجل مواجهة هذا الوباء.