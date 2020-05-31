مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعى حسن حسني

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الفنان الكبير حسن حسني، الذي توفي صباح أمس إثر أزمة قلبية.

ونشر المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان عبر صفحة المهرجان "فيس بوك"، إن الراحل قدم مسيرة مسرحية وفنية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الإبداع.

وأضاف، "نتقدم كإدارة مهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

يذكر أن حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر ناهز 88 عاما.