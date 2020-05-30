آخرهم حسن حسني.. هنا الزاهد تنشر صورة لـ5 نجوم راحلين: ربنا يرحمهم

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر خاصية القصص المصورة على تطبيق إنستجرام، صورة تضم عددًا من نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا.

وضمت الصورة التي نشرتها "هنا"، الفنان حسن حسني، الذي وافته المنية اليوم، ونور الشريف، وعزت أبو عوف، ومحمد شرف.

كما ضمت الصورة الفنان طلعت زكريا، والذي عاشت "هنا" بجواره سنوات طفولتها، لزواجه من والدتها وقتها.

وكتبت "هنا"، تعليقًا على الصورة: "ربنا يرحمهم".

يُذكر أنَّ حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر يناهز 89 عامًا.