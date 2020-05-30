السكك الحديدية: ركوب القطارات دون كمامة يعرض صاحبه للمساءلة القضائية

علق المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، على مشاهد التكدس اليوم في بعض محطات قطارات "الصعيد"، موضحًا أن هذا المشهد مؤقت بسبب عودة المواطنين من المحافظات بعد إغلاق لمدة أسبوع، كما أن وزارة النقل ستطلق غدًا قطارا من سوهاج في الساعة السابعة والنصف صباحاً لتخفيف الازدحام.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن الوزارة منذ السادسة صباحاً تتابع حركة القطارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات على الركاب وقد أبدى الركاب تعاونا واستجابة شديدتين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكان الالتزام بنسبة 95%.

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية، أن المترو وفر كمامات مع شبابيك التذاكر لشرائها مع التذكرة ثمنها 3 جنيهات، موضحًا أن الإشراف على تطبيق تلك الإجراءات شرطة النقل التي تتولى التنبيه على الركاب، ومن لا يملك الكمامة يعاد للشباك لشرائها ومن يخالف ذلك ويصر على عدم الارتداء، يحرر له محضرا ويحال للقضاء.