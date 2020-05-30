صلاح عبد الله يكشف كواليس آخر لقاء جمعه بالفنان حسن حسني قبل رحيله

نعى الفنان صلاح عبد الله، الفنان القدير حسن حسني، الذي وافته المنية فجر اليوم، قائلًا: "البقية في حياة مصر كلنا بنعزي بعض على رحيله، بعد تكريم نقابة المهن التمثيلية أواخر 2019 الذي أبهجنا جميعاً للفنان الراحل، جاءت مناسبة عيد ميلادي الخامس والستين، وبعض الأصدقاء وبناتي عملولي مفاجأة واحتفال، ابنتي دنيا من ضمن المفاجآت ذهبت لمنزل الفنان الراحل حسن حسني وأتت به للبيت".

وأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث": "هذا كان آخر لقاء بيننا وكانت ليلة جميلة والصورة التي نشرتها على تويتر كانت ضمن لقائهما الأخير"، موضحًا أن هاتف الراحل قبل العيد وهنأه بحلوله وتحدثا سويًا عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتابع: "الراحل قالي خد بالك من نفسك يا صلاح وماتخرجش ومزحنا وتبادلنا أطراف الحديث، ولم أستوعب خبر الوفاة وطالبت الناس بعدم كتابة الخبر حتى يتم التدقيق حتى أخبرنا أشرف زكي أنه توفي وأنه كان في المستشفى عشية الجمعة لكنه لم يخبرنا حتى لا يصيبنا القلق".