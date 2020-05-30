طالبان تفرج عن دفعة جديدة من أسرى القوات الأفغانية الحكومية

أفرجت حركة "طالبان" عن دفعة جديدة من أسرى القوات الحكومية الأفغانية، ضمن ترتيبات اتفاق السلام الموقع مع الولايات المتحدة والممهد لمفاوضات سلام مع كابول.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم، عن الناطق باسم طالبان، سهيل شاهين، أن الحركة أفرجت عن 73 من قوات الأمن الأفغانية في ولايات قندوز، وباكتيكا، وباكتيا، ولوغار، وبلخ وخوست، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأوضح أن ذلك يرفع إجمالي المفرج عنهم من جانب طالبان إلى 420.

​وتستمر المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة "طالبان" في أفغانستان على الرغم من الجهود المبذولة لبدء عملية السلام.

وفي نهاية شهر فبراير في حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان في مارس بعد صفقة تبادل للأسرى.

وكانت الحكومة وطالبان قد أعلنوا وقفا لإطلاق النار خلال أيام عيد الفطر.