5 أعمال لـ"حسن حسني" ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية

أعماله له بريق خاص، وأفلامه كانت المرشد الأساسي لتعليم الكوميديا، حيث تربي الفنان حسن حسني منذ الصغر علي حب الفن ، وكانت البداية الحقيقة عندما اكتشفه الفنان الراحل حسين رياض، إلا أنه انضم إلى المسرح العسكري.

وكانت له تميمة الحظ بسبب مشاركته لمخرجين كبار في بداية مشواره الفني منهم المخرج نور الدمرداش، وسمير العصفوري، وعاطف الطيب، إلا أن قدم علي مدار 80 عاماً أكثر من 490 عملاً ما بين مسرح وتلفزيون وسينما مما جعلهُ الفنان الأكثر تمثيلاً في تاريخ السينما العربية على الإطلاق.

وتم إختيار 5 أفلام اشترك فيهم الفنان حسن حسنى فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد، وهما "الكرنك" ١٩٧٥، "سواق الاوتوبيس" ١٩٨٣، "البرئ" ١٩٨٦، "زوجة رجل مهم" ١٩٨٨، "ليه يا بنفسج" ١٩٩٣.

يذكر أن الفنان حسن حسني وفاته المنية صباح أمس، بعد أن أصُيب بأزمة قلبية، وتم دفنه بمقابر الأسرة .