مستشار "الصحة": نناشد المتعافين بالتبرع بالبلازما لعلاج مرضى كورونا

أكد الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة، أن استخدام بلازما المتعافين في علاج مرضى كورونا سيعد طفرة في أساليب العلاج.

وقال وديع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن التبرع بالبلازما يحدث بعد 14 يوما من انتهاء المرض وأن هذه الفكرة بدأت منذ 100 عام، لافتًا إلى استخدام البلازما يعطي مناعة ويمنع الفيروس من التكاثر.

وأشار وديع إلى أن العالم أجمع يستخدم العلاج بالبلازما لافتًا إلى أنه تم استخدام البلازما في علاج 30 شخصا وكانت النتائج مبهرة، مناشدًا المتعافين بالتبرع بالبلازما لعلاج وإنقاذ مرضى كورونا.