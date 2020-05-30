وزيرة الصحة تدعو المتعافين من كورونا بالتبرع بـ"البلازما" لعلاج المصابين

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن أكثر من 30 ألف سرير دخلوا منظومة مجابهة فيروس كورونا، والسعة السريرية لازالت موجودة، و376 مستشفى من أصل 600 مستشفى تابعة لوزارة الصحة هي من دخلت منظومة مكافحة فيروس كورونا وهناك مستشفيات أخرى كبيرة لم تدخل بعد ضمن مجابهة فيروس كورونا، وتعمل الآن على معالجة مرضى الأمراض المزمنة مثل الغسيل الكلوي والقلب وحالات الجراحة.

وناشدت زايد المتعافين من فيروس كورونا ومر على تعافيهم أسبوعين التبرع بالبلازمة في أقرب مركز خدمات نقل دم بالمحافظات "البلازما دي فيها أجسام مضادة بتنفع جدا الحالات المتأخرة، وأخذنا بلازما من أكثر من 30 متعافي وساهمو بفضل ربنا وبفضل تبرعهم في إنقاذ الكثير من الحالات".

وأضافت زايد خلال حديثها مع مراسل التلفزيون المصري أن على من يشعر بأعراض التوجه لأقرب مستشفى له، بالإضافة لزيادة عدد متلقي البلاغات على الخط الساخن 105 لـ500 متلقي بلاغ، وتطبيق صحة مصر استخدمه خلال الـ72 ساعة الماضية أكثر من 600 ألف مواطن وهو تطبيق هام جدا ويرشد المواطنين وينصحهم بالتصرف الصحيح.