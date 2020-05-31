زملاء القاضي يطلقون أغنية "بطل 14": أقل شيء نقدمه في ذكرى استشهاده

أطلق مجموعة من أصدقاء الشهيد عمر القاضى وزملائه، أغنية بعنوان "بطل 14" تمجيدا للقى وتخليداً لذكراه، بعد مرور عام على واقعة استشهاده على يد الجماعات التكفيرية بشمال سيناء.

وتبدأ الأغنية التى كتب كلماتها الشاعر النقيب سامح عبد الظاهر الصعيدى، وإعداد ومونتاج محمد يسرى، باستعداد مجموعة من أبطال الشرطة المصرية بالاستعداد لعليمات قتالية ويقول مطلع الأغنية "يا صاحبى يا مخلة وجايش حزام.. أهاودك وأناكش تسيبنى وتنام.. تصلى فى ضلى فى يوم الصيام.. نفطر بتمرة وندعى لبعض.. فتفطر تلاقى بلادنا طريحة.. فتجرى تداوى العيون الجريحة وتطرد ليالى البلاد الدبيحة.. تشقشق يا بكرة وتفتح بأوكرا مفتاحها قاضى البلاد المليحة.. وتضحك وتمشى من غير وداع... مواجه شديدة حاكمها الخداع".

ووصف صناع الأغنية الشهيد عمر القاضى بأنه بطل وشبل من خير إنتاج المزارع المصرية" موضحين أنه لم يكمل الـ22 من عمره وكان بطل وأسد ثابث فى مواجهة الأعداء "ده أقل شيء بنقدمه في ذكري استشهاد البطل".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الأغنية معبرين عن حبهم للشهيد عمر القاضى وحزنهم على استشهاده وهو دون الـ22 من عمره معلقين "ربنا يغفر لك يا قاضي ويجعل مثواك الجنة، ونحتسبهم عند الله من الشهداء.. ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته ويجعله فى الفردوس الأعلى.. فخر الدفعة كلها".