آخرهم "ضحية الكلب في قليوب".. حكاية 3 أطفال أنقذهم النائب العام

فور انتشار فيديو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يتعرض لتهديد بواسطة شخصين يستعينان بكلب، بدأت وحدة الرصد التي تتبع مكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في رصد ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعي، حول الواقعة، والتي أثارت غضب الكثيرين، فأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين، وباشرت التحقيق معهما، وأمرت بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي يتدخل فيها النائب العام بشكل سريع وحاسم، ويأمر بالتحقيق فيها لإنقاذ المجني عليه_ خاصة إن كان طفلا_ حيث سبقتها وقائع أخرى، تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي.

طفل قليوب

رصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، رواجَ مقطعٍ مُصوَّر، تضمن سخرية من طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والتنمر عليه خلال إرهابه باستثارة كلب للنباح عليه والطواف حوله، كما أفاد المجلس القومي للطفولة والأمومة مكتب النائب العام بورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بشأن المقطع المذكور وما ترَّدد حول تحديد محل الواقعة، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.. وتنفيذًا لذلك تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قليوب من القبض علي المتهمين.

ورد إلى النيابة العامة تقرير من وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، أفادَ بأن ما تعرض إليه المجني عليه هو تنمر على حالته مما عرضه للرهبة والإساءة النفسية، وطالبت الوحدة بإيداعه إحدى دور الرعاية الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لإهمال أسرته في رعايته، وقررت النيابة العامة إيداع المجني عليه إحدى دور رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أمر النائب العام بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بعرض ونشر مقطعًا مصورًا من شأنه الإساءة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريض به، واعتدائهما بذلك على أحد المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما خصوصيته، وإحداثهما بهذا العمل تمييزًا بينَ الأفراد وضدَّ طائفة من طوائف الناس ترتبَ عليه تكديرٌ للسِّلم العام، وتحريشهما كلبًا في حفظهما ومملوكًا لأحدهما بالمجني عليه ولم يرُدَّاه عنه.

طفلة أبو النمرس

أمر النائب العام، يوم 9 أبريل، بالتحقيق في واقعة رصدتها "إدارة البيان" بمكتب النائب العام، على مواقع التواصل الاجتماعي تتمثل في تعدي والد طفلة عليها حرقاً بمادة كاوية وضربها بشفراتٍ حادة في منطقة أبو النمرس، نكايةً في والدتها التي طلقها، محدثاً بالطفلة إصاباتٍ متفرقة، وتعريض حياتها للخطر، كما أمر بضبط الأب واستجوابه.

ولم يكتف النائب العام بما أصدر من قرارات، فقد أمر بتسليم الطفلة لوالدتها وكلّف خط نجدة الطفل التابع لمجلس الأمومة والطفولة بفحص حالتها الاجتماعية، وإيداع تقرير بها والتوصيات المناسبة، وبعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.

طفل الهرم

في ديسمبر 2019، أمر النائب العام، نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده، وذكر بيان النيابة العامة، حينها، أنها بادرت بالاتصال بوالد الطفل واستدعته واستمعت لأقواله.

انتقل فريق من النيابة على الفور إلى مسكن الطفل المجني عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية في الجيزة، وتبين للنيابة وجود الطفل ومن عنّفته بالمسكن الذي أرشد عنه والده، واتضح أن الطفل يدعى مروان والأخيرة هي أمه، واصطحب فريق من النيابة الطفل ووالدته وأخته إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم، وأقرت الأم بوجود خلافات مع طليقها والد الطفل المجني عليه، واعترفت بتعذيب الطفل نكاية فى والده.