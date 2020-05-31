"نادى الفتاة" ببورسعيد يصنع 3000 كمامة كمشاركة مجتمعية ضد كورونا

صنع "نادى الفتاة" التابع لمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد 3000 كمامة كمرحلة أولى لتوزيعها على العاملين بالمديرية وبيعها بسعر التكلفة وذلك ضمن المشاركة المجتمعية ضد جائحة كورونا التى تمر بالعالم وتهدد بالخطر للإنسانية.

وأكد الدكتور على أبو سمرة، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أنه تم تصنيع الكمامات بمركزى شباب الشيخ زايد بالحى الإماراتي بالجنوب وشباب الاستاد، وتعتبر مرحلة أولى للتصنيع "باللون الأسود" على أن يتم تسليمها بالمديريات اليوم الأحد.

وأشار أبو سمرة، إلى أن الكمامات كانت لها مواصفات خاصة وتم تصنيع 400 كمامة منها تحمل شعار وزارة الشباب و الرياضة "بالتطريز" بحجم صغير وسيتم إهداء 300 كمامة منها إلى المحافظة و100 يتم إهداؤها إلى العاملين بمديرية الشباب والرياضة على أن يتم بيع باقى الكمامات بمبلغ 7 جنيهات للكمامة "بسعر التكلفة".

وأشاد أبو سمرة بمجهود الفتيات والسيدات "نادى الفتاة" اللاتى قمن بعملية التصنيع خلال أيام عيد الفطر المبارك دون الحصول على إجازات، وأضاف أن مشروع "صناعة الكمامات" من ضمن البرامج الذى تنظمها وزارة الشباب والرياضة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بمحافظة بورسعيد، ونفذ تحت إشراف عبد الفتاح حافظ وكيل المديرية، وأحمد حسنين مدير إدارة الشباب، وعائشة الغزاوى مسئولة نادى الفتاة ببورسعيد.

من جانب آخر قالت فاطمة علي، إحدى المشاركات فى تصنيع الكمامات، إنها تجيد الخياطة وفكرت فى الاستفادة من الخياطة فى المشاركة المجتمعية ضد هذا الفيروس المخيفة ومعاناة المواطنين من نقص الكمامات وسمعت أن نادى الفتاة يدعم هذه الفكرة فاشتركت، وإن مسؤولى النادى والشباب والرياضى يمدون الفتيات والشباب بالإمكانيات المتاحة والخبرات ونحرص على التباعد وإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية ,وطالبت الفتيات من المنازل بالإستفادة من مواهبهم وخبراتهم فى المشاركة فى الدعم الإجتماعى فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر.