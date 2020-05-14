عاجل.. مدبولي: تصنيع كمامات مستدامة في مصر لإتاحتها للمواطنين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّه سيتم تعميم مواصفات معتمدة لـ"الكمامات المستدامة" على المصانع المتخصصة، بالتنسيق مع الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لبدء تصنيعها وفقا لتلك المواصفات.

وأضاف مدبولي، في اجتماع عقده لمتابعة توافر المستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع عدد من المسئولين، أنّ تعميم المواصفات لتصنيعها تهدف لتكون متوافرة ومتاحة لجميع المواطنين.

وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الموقف الطبي الحالي بالمستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي، ومدى توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بها لتقديم أوجه الرعاية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مجددا التأكيد على ضرورة التأكد من توافر المستلزمات الطبية المختلفة في المستشفيات، ومتابعة المخزون بصورة دورية.

وقدّم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عرضا موجزا بشأن أنواع الكمامات واستخداماتها، والمواد المصنعة منها، وتضمن ذلك استعراضا لبعض العينات التي يتم صناعتها محليا حاليا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية، والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن مجلس الوزراء قبل قليل.

شارك في الاجتماع: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.