وزيرة التجارة تبحث مع منتجي الملابس الجاهزة تصنيع كمامات قماش

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من الكمامات المصنوعة من القماش بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وزيرة التجارة: لن يتم السماح بتصدير الكمامات إلا بعد توفير احتياجات السوق المحلية

وبينت أن ذلك تنفيذا لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد والتي من المقرر بدء تنفيذها اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، مشيرةً إلى أنه لن يتم السماح بتصدير الكمامات إلا بعد توفير احتياجات السوق المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة التجارة مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وممثلي وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، بمشاركة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

جامع تبحث الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع وتشغيل طاقات إضافية للوفاء باحتياجات الدولة من الكمامات وتصدير الفائض

بحث الاجتماع، تدبير احتياجات الدولة من الكمامات المصنوعة من القماش، وإمكانيات الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع وتشغيل طاقات إضافية للوفاء باحتياجات الدولة من هذه الكمامات وتصدير الفائض للأسواق الخارجية.

وقالت وزيرة التجارة، أنه تم الاتفاق مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، على البدء فوراً في تصنيع الكميات اللازمة من الكمامات القماش لتلبية احتياجات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لاتاحتها للطلاب خلال امتحانات نهاية العام.

جامع: توفير الكمامة لكل فئات الشعب تزامنا مع خطة التعايش مع كورونا بدءا من منتصف يونيو المقبل

وأشارت إلى أنه سيتم توفير الكمامة لكل فئات الشعب خلال المرحلة المقبلة، تزامناً مع خطة الدولة للفتح التدريجي لبعض الأنشطة والتعايش مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

"التجارة" و"الصحة" يعتمدان مواصفات واشتراطات تصنيع الكمامات القماش تمهيداً لتعميمها على المصانع

وأشارت جامع، إلى أن وزارتي التجارة والصناعة والصحة قد اعتمدتا مواصفات واشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش، تمهيداً لتعميمها على المصانع لبدء عملية الإنتاج، حيث تضمن الاشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين وتقليل الآثار الناتجة عن الاختلاط إلى جانب سهولة إستخدمها لأكثر من مرة وبتكلفة مناسبة.

ممثلو صناعة الغزل: مستعدون لصناعة كمامات قماش يمكن غسلها 5 مرة.. وجميع الخامات متوافرة

فيما أكد ممثلو قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة استعدادهم لتلبية احتياجات الدولة من الكمامات المصنعة من القماش، وفقاً لاشتراطات وزارتي الصحة والصناعة.

وأشار ممثلو صناعة الغزل، إلى أن جميع الخامات المستخدمة في تصنيع الكمامات القماش متوافرة، فضلا عن وجود طاقات تصنيعية كبيرة بالمصانع وهو ما يسهم في زيادة معدلات الانتاج ومن ثم تلبية احتياجات المواطنين، موضحين أن هذه النوعية من الكمامات يمكن غسلها لأكثر من 50 مرة وتوفر درجات حماية مناسبة للمواطنين.