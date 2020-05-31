وزير البيئة للمواطنين: رشوا على الكمامات كلور قبل إلقائها في القمامة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة وضعت خطة من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة للعاملين في جمع القمامة سواء مجال المخلفات الصلبة البلدية ومجال النفايات الطبية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم".

وأضافت "فؤاد"، أن الوزارة عّملت مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية على توفير المستلزمات الوقائية في جميع المحافظات كلا فيما يخصه، فالمحافظات ليست جميعها سواء، فبعض المحافظات مثل القاهرة أو الجيزة لهم هيئة نظافة وتجميل تعمل على جمع القمامة من الشوارع، وفي بعض المحافظات الأخرى مثل الإسكندرية تقوم عليها شركات نظافة خاصة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن باقي المحافظات تقوم الإدارات المحلية أو المجتمع المدني بجمع القمامة، وكان هناك على أهمية المستلزمات الطبية الوقائية للعاملين في منظومة النظافة، ويجب أن يكونوا مرتدين الكمامة والقفازات وقت عمليات جمع القمامة، وفي بعض الأماكن يتم ذلك بصورة جدية وكاملة، وفي ولكن في بعض الأماكن الأخرى غير ملتزمة بذلك.

وأوضحت "فؤاد"، أنها وجهت المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بأهمية قيام المواطنين بعمل فصل بسيط للمستلزمات الوقائية الصحية الخاصة به سواء الكمامات أو القفازات وأن يتم وضعها في كيس بعد الاستخدام ورش على هذا الكيس كلور قبل وضعه في صناديق القمامة، لمنع انتشار العدوى، وكذلك قطع الكمامة والقفازات إذا أمكن لمنع إعادة استخدامهم مرة أخرى.