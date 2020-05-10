الحلقة 16 من مسلسل سكر زيادة.. شادية وليلى ضيفتان جديدتان في الفيلا

تدور أحداث الحلقة 16 من مسلسل سكر زيادة، حول شعور "جميلة" هالة فاخر، بأن "فوزية" سميحة أيوب، منزعجة، وتخبر "كريمة" نبيلة عبيد، بشعورها والتي توافقها الرأي، وتتحدثان مع "عصمت" نادية الجندي، التي تخبرهم بقلقها عليها.

تصاب "فوزية" بدوار ويغمى عليها، وتخبر ابنتها أنها متعبة، وبدورها تقلق عليها كثيرا، لكن "فوزية" تقرر أن تقوم وتعود إلى العمل وطهي الطعام حتى لا تستسلم للمرض.

تأتي "شادية" جومانا مراد، شقيقة "كريمة"، وتعجب كثيرا بالفيلا، كما تأتي أيضا "ليلى" لقاء الخميسي، قريبة "عصمت"، لتجلس معهن بعد شجارها مع زوجها وتركها للمنزل.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.