جهاز مدينة القاهرة الجديدة يستقبل 3466 طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استقبال جهاز مدينة القاهرة الجديدة 3 آلاف و466 طلب تصالح وتقنين الأوضاع لبعض المخالفات البنائية بالمدينة، طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صادر اليوم، أنّ إجمالي الطلبات المستوفاة بلغ 1423 طلبًا، فيما تمّ معاينة 748 حالة، و540 حالة جارٍ معاينتها.

بدروه، أشار أمين عنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنَّ المخالفات تنوعت بين استكمال بناء غرف السطح وتحويلها إلى سكن وتمثل نسبة 95%، وتغيير استخدام جزء أو كل مساحة البدروم من نشاط خدمي إلى نشاط سكني بنسبة 25٪، وكذا تغيير استخدام من نشاط سكني إلى نشاط إداري بنسبة 15%، وتغيير استخدام جزء أو كل المساحة من المولات، وزيادة مسطحات المبانى بدون ترخيص لـ9 مولات تجارية.

وتابع "غنيم"، أنَّه جارٍ التجهيز لفترة ما بعد انتهاء مهلة التقدم بطلبات التصالح، مبينًا أنَّه يجرى حالي رصد جميع الحالات المخالفة، والتي لم تتقدم بمستندات التصالح حتى الآن، تمهيدًا لاتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ الإزالة فور حلول التوقيت.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنَّه سبق أن تمّ الإعلان على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن أسلوب التقدم على التصالح في المخالفة، والمستدات المطلوبة للتقديم على طلب التصالح.