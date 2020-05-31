انتهاء تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية بمنطقة الإسكان القومي بمدينة الشروق

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ الإنتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية بمنطقة الإسكان القومي، وذلك ضمن أعمال مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع العام بالمنطقة.

وأشاد رئيس جهاز مدينة الشروق، خلال تفقده للمنطقة، بالأعمال المنفذة والالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة لحماية العاملين من فيروس كورونا، موجهًا بالبدء في أعمال تخطيط الطرق بالمنطقة لظهورها بالمظهر اللائق بمدينة الشروق.

جدير بالذكر أنَّ المشروع يضم 30 عمارة سكنية، حيث تمّ الانتهاء من أعمال الأسفلت بالقطاعين بكمية 20 ألف م2، وكذا الأرصفة والمشايات ورفع كفاءة التدبيش وتدعيمه بالحجر الفرعوني، إضافة إلى برجولات خشبية لإضافة اللمسة الجمالية للمنطقة، علاوةً على إحلال وتجديد شبكتي المياه والصرف لتصبح نموذجًا حضاريًا متكاملًا لأعمال تنسيق الموقع.