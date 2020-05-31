إصابة رجل وسيدة بطلق ناري في خصومة ثأرية بأسيوط

أصيب رجل وسيدة بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتهما وعائلة أخرى بمنفلوط في محافظة أسيوط، ونُقل المصابان للمستشفى المركزي لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بوصول بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول ربة منزل ورجل مصابان بطلق ناري، وبالانتقال والفحص تبين أن إصابتهما نتجت عن خصومة ثأرية بين عائلتيهما وعائلة أخرى.

وفى سياق متصل، تم إعداد حملة أمنية مكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت أفراد العائلتين، ما أسفر عن ضبط 5 قطع أسلحة نارية بحوزة 5 من أفراد العائلتين، وتنفيذ عدد 7 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل عبارة عن حظائر وأسوار خاصة بطرفي الخصومة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.