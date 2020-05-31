نعيم عيسى يستعيد ذكرياته مع الزعيم وريا وسكينة: لفيت الدنيا

استعاد الفنان نعيم عيسى، ذكرياته الفنية خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية extra news، قائلا إنّه شارك في مسرحية "ريا وسكينة" بعد ترشيح المنتج سمير خفاجي له، والمخرج حسين كمال، وأدى دور "عم جميل"، بائع القماش في المسرحية.

وأضاف عيسى، أنّ المجموعة كانت متعاونة ويدا واحدة والجو العام خلال العمل كان أخويا، موضحا أنّ أول مسرحية شارك فيها كانت مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي مع فقرته "مدبوليزم"، بالمشاركة مع يحيى الفخراني وأسامة عباس وغيرهم الكثير.

وأوضح أنّه شارك الزعيم عادل إمام، مسرحية "الواد سيد الشغال"، وعرضها في كل بلاد العالم، حتى أنّه سافر مع الزعيم إلى أستراليا لعرضها، متابعا "نسيت شنطتي في أستراليا بكل الهدايا اللي اشريتها لأسرتي، وقدمت شكوى في المطار بعد ما رجعت مصر".