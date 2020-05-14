براءة نعيم وتخطيطه للانتقام من عيسى في الحلقة 21 من مسلسل حب عمري

يعترف عيسى "هيثم شاكر" لرانيا "منة فضالي" بأنه لم يقتل ياسر "محمد عادل" وأنه بالفعل كان متواجدا في الفيلا يوم زفافه على سارة "سهر الصايغ"، بعدما واجهته بأنها رأته من خلف السور، لتشتعل الأحداث في الحلقة الواحد والعشرين من مسلسل حب عمري.

ملخص الحلقة الواحد والعشرين من مسلسل حب عمري

تكلف رانيا المحام الخاص بالعائلة للدفاع عن عيسى، وتتشاجر معها والدتها "عبير منير" لتفضليها عيسى على شقيقها الراحل.

وتذهب سارة لتزور عيسى وتخبره بأن ياسر لم يلمسها وأنها ما زالت تحبه، وتحذره من أن رانيا تنصب له فخا بالاتفاق مع والدتها للإيقاع به وسجنه، فيخبرها بأن رانيا لن تغدر به مثلما فعلت هي وأن لا تزوره مرة أخرى.

ويتولى التحقيق مع عيسى، وليد "شريف عمر" والذي أراد خطبة رانيا إلا أنها أجلت الحديث عن ذلك بالرغ من زواج والد وليد "محمد مرزبان" من والدتها، ويحاول إجبار عيسى على الاعتراف بجريمة القتل بكافة السبل إلا أنه يصر على براءته.

وتذهب مريم "هاجر الشرنوبي" لشقة طليقها لتأخذ بعض أشيائها، وتقابل وسيم "تامر فرج" وتخبره بأنها ستسافر إلى دبي للعمل، ولكنهما يمارسا العلاقة الحميمية بالرغم من طلاقها لتحدث بينهما مشكلة جديدة.

وتزداد الأمور لدى وسيم بعدما فاجاته زوجته داليا "ديانا هشام"، بأنها حامل، ويخفي عليها أمر معاشرته لزوجته السابقة.

يفاجيء عيسى بأن نعيم "أحمد كرارة" يخرج براءة في قضية قتل ناصر سكرتيره السابق "باسم شريف"، بالرغم من شهادته ضده في المحكمة، ويتأكد من أن نعيم يخطط من الانتقام منه.

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

موعد عرض مسلسل حب عمري

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.