النواب يستعد لإضافة الأطقم الطبية المتوفية بكورونا لصندوق الشهداء

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم المقدم من النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب وموقع عليه أكثر من 60 نائبا، ويتضمن إضافة كل من يموت الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف، أثناء عملهم في مواجهة كورونا، إلى الصندوق.

وقدّم النائب عبدالحميد كمال في 21 أبريل 2020، مشروع تعديل القانون للأمانة العامة والدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس.

وأضاف النائب في المذكرة الإيضاحية المقدمة منه، أنّ الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة هم جنود هذه المعركة التي تخوضها مصر لمحاصرة عدوى كورونا بكل السبل، وواجب على كل طبيب أن يؤدى دوره على الوجه الأمثل، ويجب توجيه الشكر والتقدير لأطباء مصر لدورهم الملموس في أزمة كورونا، مؤكدا أنّهم خط الدفاع الأول لنا في مواجهة فيروس كورونا، وعبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفي حقكم".

وتابع أنّ دور الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالصحة ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا، لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، لذا يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر، وكان لابد إضافة هؤلاء الأبطال للقانون.

وزاد: "لذا نقترح إضافة جملة (وتعديل القانون والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى)، للمادة الأولى في صدر القانون، لأن دورهم لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب".

وأوضح: "أضفنا تعريفا للقائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية، كما يلي: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين على مواجهة الجوائح والأوبئة".

وينص القانون على ما يلي:

مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

باسم الشعب، رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف جملة والقائمين على مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوببئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى، لتكون نصها كالآتي:

المادة الأولى

تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له، ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.

(المادة الثانية)

يضاف التعريف الاتي للمادة (1) نصها الآتي:

11- القائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف على مواجهة فيروس كورونا وأي جوائح أو أوبئة أخرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.