العسال: توقعات انتهاء فيروس كورونا مرتبطة بالتزام المواطنين بالتعليمات

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية المكلفة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، إن الوقاية من فيروس كورونا مثلها مثل الوقاية من أي مرض من خلال المحافظة على صحتنا وتناول الطعام المتوازن وممارسة الرياضة، وبالنسبة لفيتامينات سي والزنك التي يتم تناولها فهي مفيدة في علاج الفيروس أو أي عدوي أخري، وليس معني تناولها أنها تقي من الإصابة.

وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مني عبدالغني، ومفيدة شيحة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية Dmc، أن الجرعة الواجب اتخاذها من فيتامين سي 1 جرام في اليوم، والزنك 50 مللي جرام، وأن أدوية السيولة من الخطر جداً استعمالها كأدوية وقاية أو بدون إرشادات الطبيب، ويجب عمل مسحة كورونا في حالة وجود الأعراض التالية مثل المخالطة لحالة إيجابية أو إرتفاع في درجة الحرارة، وجفاف الحلق، الصداع، الإسهال.

وتابعت، أن البثروماكس له تأثير كمضاد للفيروس وتحسين المناعة لمواجهتة، وكان موضوع في البروتوكول العلاجي ولكن لحالات محددة، ولكن ظهرت مشكلتين هو سوء الاستخدام وتخزين المواطنين له وهو أنه لا يجوز استخدامه مع دواء الملاريا لأنه يتفاعل معه ويسبب مشاكل في القلب.

وأكدت، أن توقعات إنتهاء فيروس كورونا مرتبطة بالمواطنين، وكلما التزمنا بالتعليمات والمحافظة على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتقليل التكدسات ستنحل الأمور بشكل أسرع، وفي حالة التجاهل من الممكن أن تزيد عن الآن.