تنفيذ أعمال رش وتطهير الشوارع والمنشآت بمدن ومراكز البحيرة

نفذت مدن ومراكز وقرى محافظة البحيرة، خلال الفترة الصباحية، اليوم، حملات رش وتعقيم مُكثفة للشوارع والميادين وأماكن الانتظار، بالإضافة إلى واجهات المنازل والمحال، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري.

أسفرت الحملة عن رش وتطهير الشوارع والمحلات والمنازل بقرى النجيلة وبريم وأبو الخاوي وبعض الأماكن الحيوية بكوم حمادة.

وكذا الشوارع الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة الرحمانية، فرع بنك مصر بدمنهور، وقسم الشرطة وخلف مستشفى الصدر، وشارع جلال والشوارع الجانبية والجمهورية، والراهبات والمعهد الديني، وخلف مستشفى الصدر ومنطقه الأبراج وبوابة المساحة وشارع مخزن الزيت بدمنهور.

بالإضافة إلى الشوارع وواجهات المنازل والمحلات بقرية الوفائية ومنطقة مجمع المواقف والشورع بالدلنجات، وبعض المنازل بقرية فيشا وشوارعها والوحدة الصحية وكذلك قريتى الروضة والمسعدة بمركز المحمودية.

كما تم تطهير الحملة الميكانيكية وورشه الصيانة ومبنى الوحدة المحلية والمكاتب الإدارية لقرية الربدان و شوارع قرية أم حكيم ومحلة فرنوي وقرية أبتوك بشبراخيت.