مصادر: تخصيص 25% من المقاعد الفردية للمرأة في قانون الانتخابات

قالت مصادر برلمانية إن قانوني مجلس النواب والدوائر الانتخابية سيشهدان تعديلات لتحقيق النسب الدستورية المحددة.

وأشارت المصادر لـ "الوطن" إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص 25% من المقاعد الفردية لصالح المرأة من إجمالي 50% من المقاعد الفردية المخصصة في مشروع تعديل قانون الانتخابات الجديد.

وأوضحت المصادر إلى أن الحكومة خلال إعدادها إلى مشروع قانون الانتخابات استجابت للمطالب الحزبية الخاصة بضرورة إتاحة فرصة للقوائم الانتخابية لخوض المنافسة، لافتة إلى أن مشروع القانون سيشمل تخصيص 50% للمقاعد الفردية، ومثلهم للقوائم الانتخابية.

وتابعت المصادر، أن قانون الدوائر الانتخابية سيشهد تعديلات تتيح إضافة دوائر إضافية بالمحافظات الكبرى وذلك في ضوء تخصيص 25% من إجمالي المقاعد الفردية للمرأة لخوض المنافسة عليها.

ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين الانتخابات منتصف شهر يونيو، عقب إرسال الحكومة له، يأتي ذلك في ضوء مطالبة بعض روساء الأحزاب بضرورة عقد جلسة حوار مجتمعي حول مشروع القانون الجديد.

وتنص التعديلات الدستورية المستحدثة على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يُحدده القانون.

وتعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.