شمال سيناء تؤكد على اتباع الإجراءات الوقائية منعا لانتشار كورونا

أصدر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارا بضرورة اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره في ديوان عام المحافظة والإدارات التابعة.

وأكد المحافظ على منع الدخول إلى مبنى الديوان العام سواء من الموظفين والعاملين أو المواطنين المتعاملين إلا بارتداء الكمامة الواقية، والالتزام بقرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية؛ مع مراعاة الحفاظ على تباعد المسافات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والشخصية حفاظا على الصحة العامة، ولمنع انتشار الفيروس.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بمراعاة الدقة والتشديد في تطبيق ذلك وسرعة محاسبة المخالفين.

ومن جانبه أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، على جاهزية البوابات الالكترونية لفحص الأفراد من العاملين والمتعاملين، مشيرا إلى وجود 3 بوابات للتعقيم في مبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء بالعريش، وأن تلك البوابات تقوم بتعقيم الأفراد أثناء الدخول إلى المبنى، وذلك في مواجهة أزمة كورونا وحفاظا على العاملين والمتعاملين مع المبنى من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن أن البوابات الثلاثة موزعة على مداخل مبنى الديوان العام للمحافظة حتى يمكن فحص جميع العاملين والمتعاملين مع المبنى وتعقيمهم، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الاصابة أو انتشار الفيروس، وذلك طبقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.