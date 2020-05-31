صحة بئر العبد بشمال سيناء تؤكد سلبية حالتين من المحولين لأبو خليفة

أكدت الإدارة الصحية بوحدة بئر العبد بشمال سيناء، على أن نتيجة التحاليل الحالات الثلاث التي تم تحويلها من بئر العبد إلى أبو خليفة في الإسماعيلية، كانت حالتان منهما سلبية وأخرى إيجابية.

ووردت للوحدة الصحية أنه نتيجة الحالات الثلاث المحجوزين بمستشفى بئر العبد والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، "الأولى أخصائي تحاليل طبية بالمستشفى من محافظة الغربية والنتيجة سلبية، والثانية عاملة بشركة كير سرفيس بالمستشفى والنتيجه سلبية، الثالثة لسيدة من قرية نجيلة والنتيجة إيجابية".

وناشدت الإدارة الصحية المواطنين اتخاذ جميع سبل الأمان والوقاية واتباع التعليمات.