بأسلوب الخطف.. تجديد حبس المتهمين بسرقة المواطنين في العجوزة 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك بعد ضبط المتهمين عقب ارتكابهم واقعة سرقة "كيس بلاستيكي" بداخله "نصف مليون جنيه"، من محاسب أثناء قيامه بتغذية ماكينات الصرف الآلي بميدان سفنكس بمنطقة العجوزة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة العجوزة، بلاغا محاسب بفرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم، عامل خدمات بذات البنك") أنهما عقب استلامهما مبلغا ماليا قدره (550 ألف جنيه) من البنك عملهما ووضعه داخل كيس بلاستيكي لتغذية ماكينات الصرف الآلي، وحال توجههما لفرع أحد البنوك بميدان سفنكس بدائرة القسم فوجئا بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بخطف الكيس منهما وبداخله المبلغ المالي وهربا.

بمجرد تلقي البلاغ، انتقل فريق من المباحث تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والرائد مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، وبدأت القوات في فحص البلاغ، وكاميرات المراقبة وتتبع خط هروب المتهمين، وتبين من خلال الفحص والتحري ومناقشة الشهود والمشتبه فيهم والخارجين حديثا من السجون، أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا يضم 4 متهمين– لهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بمنطقة العمرانية.

وتم استئذان النيابة العامة، وانطلقت مأمورية من المباحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، إلى مكان إقامة المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (مبلغ 301 ألف جنيه - سيارة ملاكي).