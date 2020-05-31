48 مليار دولار عائدات كبرى شركات الإنترنت الصينية بفضل كورونا

أظهرت بيانات رسمية أن قطاع الإنترنت في الصين وقطاعات الخدمات ذات الصلة به حافظت على التوسع خلال الأشهر الأربعة الأولى هذا العام، وعززت أرباحها في زمن تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم، عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن كبرى شركات الإنترنت الصينية حققت عائدات بلغت 344.6 مليار يوان (حوالي 48.32 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى أبريل، بزيادة بـ4.9% على أساس سنوي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وخلال تلك الفترة ارتفعت الأرباح التشغيلية لتلك الصناعة بواقع 4.8% على أساس سنوي إلى 32.7 مليار يوان.

من جهة أخرى، ارتفع إنفاق القطاع على البحوث والتطوير إلى قرابة 17.3 مليار يوان، بزيادة 5.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019.

وتغطي إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الشركات التي تجاوزت عائداتها السنوية من خدمات الإنترنت ما قيمته ثلاثة ملايين يوان خلال العام السابق.

وجنت شركات التكنولوجيا الكبرى أرباحا طائلة نتيجة زيادة الاعتماد على أنظمة الإنترنت خلال أزمة كورونا، وتحول الحياة العملية إلى افتراضية والانتقال من العمل في المكاتب إلى العمل من المنازل بمساعدة الشبكة العنكبوتية.