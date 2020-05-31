الممثل الأمريكي أليك بالدوين يستعد لتصوير فيلم "Rust"

يستعد الممثل الأمريكي أليك بالدوين لإنتاج فيلم الأكشن الجديد "Rust"،من بطولته، وإخراج جويل سوزا.

ويجسّد "بالدوين"، خلال أحداث الفيلم شخصية أحد الخارجين عن القانون والذي أُدين بقتل حفيده البالغ من العمر 13 عامًا، وحُكم عليه بالإعدام ليهرب ويسافر "رست" إلى كانساس، ويتمّ رصد مكافأة للقبض عليه، ويشارك "بالدوين" في إنتاج الفيلم إلى جانب أنجول نيجام والمنتج التنفيذي ماثيو هيلدرمان.

وكان أليك بالدوين فاز من قبل بجائزة "إيمي" عن مشاركته بفيلم "30 Rock"، كما جسّد شخصية الرئيس دونالد ترامب في البرنامج الشهير "Saturday Night Live"، وشارك أيضًا في الفيلم الشهير "Mission: Impossible".