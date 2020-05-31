غدا.. قبرص تعيد فتح المتاحف والمواقع والمعالم الأثرية

أعلنت دائرة الآثار القبرصية، أنه تقرر إعادة فتح جميع المتاحف والمواقع والمعالم الأثرية في البلاد ، والتي تم إغلاقها أمام الجمهور بسبب جائحة كورونا، اعتباراً من غدا.

وذكرت دائرة الآثار في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء القبرصية اليوم، أنه تم إبلاغ المواطنين بأن المواقع الأثرية ستعمل في ظل وجود جميع تدابير السلامة اللازمة حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأضاف البيان أنه سيتم توفير المواد المعقمة عند مدخل كل متحف أو موقع أثري، كما سيتم وضع لافتات بجميع مكاتب بيع التذاكر والمحال التي تنصح بالمسافة التي يجب على الزوار الاحتفاظ بها، والقيام بأعمال الكشف والمراقبة للتأكد من تطبيق تدابير السلامة.