برقيه شكر من السفير الأمريكي لمدير مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية في بيان لها، اليوم، أن السفير الأمريكي أرسل برقية شكر للدكتور علي حطب مدير مستشفى العزل الصحي بأبو خليفة، وطاقم العمل، على حسن استضافة ورعاية -النزلاء الأميركيين- على حد قولة.

فيما أكد الدكتور علي حطب مدير مستشفى العزل بأبوخليفة، على أن إدارة المستشفى تواصل رعايتها للمرضى مصريين أو أجانب من مختلف الجنسيات والسهر على راحتهم بكل ما لها من قوة.

وتواصل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي استقبال عددا كبيرا من حالات الإصابة، والتي تصل إلى 60% من إجمالي المصابين بجميع المحافظات، ويتم التعامل مع الحالات المصابة بدقة وفحص أكثر من مرة، مع حجز الحالات حسب إصابتها ومنحها العلاج اللازم.