استعدادات صحة الإسماعيلية لتجهيز حقيبة أدوية الحالات المصابة بكورونا

قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزاره الصحة بالإسماعيلية، إن صحة الإسماعيلية كان لها السبق فى إعداد حقيبة متميزة، تشمل احتياجات المواطن فى فترة العزل محتويات الحقيبة كالتالي، الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، وهى أدوات التعقيم، الكحول الماسكات، الجلافز، ترمومتر لقياس الحرارة، كارت متابعة الحالة الصحية للمريض، ومواعيد الأدوية، ورسالة إعلامية تحتوى على معلومات مكافحة العدوى، وكيفية التعامل مع المخالطين، ورسائل للدعم النفسي.

وأشار السقعان، إلى أنه تم بالفعل البدء فى تسليمها للمرضى، بعد الكشف عليهم، وبصدد تلقى العلاج منزليا، من فيروس كورونا بداية من يوم 21 مايو فى منازلهم، أو الحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم، أو مستشفيات الفرز، ومناظره الحالات، وهى مستشفى الإسماعيلية العام، ومستشفى صدر الإسماعيلية.

وأضاف مدير صحة الإسماعيلية، أنه سيتم تقديم هذه الخدمات أيضا للحالات الذين يتحولون للعزل المنزلي، عقب ظهور نتيجة التحاليل، وثبوت إيجابية الحالة بالإصابة بفيروس كورونا، الذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.

كما يتم تقديم خدمات الدعم النفسي ومعلومات العزل المنزلي، وحقيبة الأدوية وتشمل إجراءات تطبيق العزل المنزلي لحماية النفس والغير، وإرشادات بخصوص العلاج المتوافر للمصابين، وإرشادات الوقاية لجميع الأفراد المخالطين داخل المنزل، أثناء فترات العزل المنزلي واستمرار المتابعة طبيا للحالات.

وأوضح السقعان، أن الهدف منها التيسيرعلى المرضى وطمأنتهم، حفاظا على صحتهم وراحتهم، وتقليل الحركة لهم لمحاصرة العدوى، مؤكدا على أن فرق الطب الوقائي، تقوم بدورها المستمر فى متابعة مرضى العزل المنزلي، وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم، ومتابعة الحالة الصحية باستمرار.

ويقدم فريق الإعلام الصحي التوعوي، والرائدات الريفيات بكل الإدارات الصحية والمراكز الطبية، ووحدات طب الأسرة التابعة لصحة الإسماعيلية، بتقديم التثقيف الصحي للمواطنين بطرق مباشرة، مع اتباع اجراءات مكافحة العدوى وطرق غير مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.