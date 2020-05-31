اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تختتم فعاليات الشهر المريمي

تختتم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم، فعاليات ما يعرف بـ"الشهر المريمي"، التي تنظمها في شهر مايو من كل عام للاحتفاء بالسيدة العذراء مريم.

وحسب المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، فالكنيسة الغربية كرست شهر مايو من كل عام للسيدة العذراء اعتبارا من عام 1365 ميلادي، ثم انتقل هذا التقليد إلى الشرق نظرا لأهمية ومكانة العذراء مريم عند جميع المسيحيين.

وأشار المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، إلى أنّ هذا الشهر يحمل للمسيحيين معان روحية سامية تتجلى في تقديم الصلوات والابتهالات إلى الله، ونظمت الكنيسة طقوسا للاحتفال بالعذراء تقام طيلة أيام الشهر.

ومن طقوس صلاة الشهر المريمي "تلاوة صلاة المسبحة الوردية" والتي قال عنها البابا يوحنا بولس الثاني، بابا الفاتيكان الراحل: "إنّها صلاتي المفضلة، إنّها صلاة رائع في بساطتها وعمقها، إنّها تعرض لنا أهم وقائع حياة المسيح التي إذا جمعت في أسرار ثلاثة تربطنا بالمسيح من خلال قلب أمه إذ صح القول، ويسعنا في الوقت ذاته أن نضم إلى أسرار الوردية كل ما يحدث لنا شخصيا وعائليا وكنائسيا وإنسانيا.. وهكذا تجري صلاة الوردية منتظمة مع الحياة البشرية".

كما تتم طقوس صلاة الشهر المريمي: "تأمل، رتبة التبخير، البركة بشفاعة صورة العذراء، أناشيد خاصة بمريم العذراء" طبقا للاعتقاد المسيحي.