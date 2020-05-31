الكنيسة تحيي عشية تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر الليلة

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ الكنيسة تحيي الليلة عشية تذكار دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر.

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة غدا، بعيد دخول العائلة المقدسة والسيد المسيح أرض مصر، بإقامة قداس استثنائي في كنائس الكرازة المرقسية، في ظل استمرار إجراءات غلق الكنائس وتعليق الصلوات في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس التابعة للكنيسة في الاجتماع الذي عقد أمس الأول بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقرر إقامة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر بـ6 أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معا.

ومن المقرر أن يترأس البابا قداس المناسبة في أحد الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة كعادته كل عام، فيما تختفي الاحتفالات الشعبية التي تنظمها الكنيسة هذا العام بسبب جائحة كورونا.