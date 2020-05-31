الأطباء تنعى الدكتور جمال أبو العلا: شهيد جديد لكورونا 

نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، الشهيد الدكتور جمال أبوالعلا استشاري أمراض الباطنة، الذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعية المولى أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقرر اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء، في وقت سابق، دعم حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الأطباء بـ100 ألف جنيه والمصاب بـ20 ألف جنيه؛ نظرًا للجائحة التي تمر بها البلاد، ولما يواجهه الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية من إصابات قد تصل إلى الوفاة أحيانا في مواجهة كورونا.