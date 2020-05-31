طوارئ في "الإفتاء" للتعايش مع كورونا.. تعقيم وكمامات وفتاوى إلكترونية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، حالة الطوارئ داخلها مع بدء مرحلة التعايش مع كورونا في ظل توجهات الدولة، ومع أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وألزمت الدار، جميع العاملين بها بالكمامة، ومنع خلعها أثناء التواجد بالدار، ومنع استضافة أي شخصيات بالخارج غير مرتدية للكمامة، فضلا عن عمليات التعقيم والتطهير للمكاتب والحجرات علي مدار الساعة، ومنع المصافحة والمعانقة والتباعد المجتمعي رأسيا وأفقيا ومنع التجمعات غير الضرورية.

وبحسب مصادر في الدار، لـ"الوطن"، فالدار تعمل على تقليل أعداد الحاضرين، وهناك مجموعات عمل من المنزل، ومجموعات تسير العمل داخل دار الإفتاء، وكذلك لم يتم حسم موقف استقبال المستفيدين بداخل الدار، إذ إنّه متوقف قبل فترة، ومن المرجح ألا تستقبل الدار اَي مستفيدين داخل مقرها الرئيسي خلال الأسبوعين المقبلين.

ونجحت دار الإفتاء المصرية، في ملء فجوة الفتوى في ظل جائحة كورونا، من خلال عدة طرق لاستقبال الأسئلة الشرعية على علماء الدار وذلك من خلال:

تليفون الرقم الأرضي 107 وسيتم سماع الإجابة بعد ساعة.

تليفون 090077107، حيث يتم التواصل المباشر مع أمناء الفتوى.

تليفون 0020225970400 للسائلين من خارج مصر.

وأكدت الدار أنّ هذه الخدمة تعمل من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً كل يوميا، عدا الجمعة والسبت وعبر فاكس: 25926143 مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما يمكن طرح الأسئلة من خلال الموقع عبر الرابط التالي

http://dar-alifta.org.eg/AR/FatwaRequest.aspx

ويمكن طرح الأسئلة الشرعية من خلال تطبيق دار الإفتاء وبرنامج الفتاوى، ويمكن طرح الأسئلة خلال مواعيد البث المباشر للرد على الفتاوى مباشرة على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.