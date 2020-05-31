"الصداقة المصرية الصينية" تهنئ بكين بمرور 64 عاما على العلاقات المشتركة

توجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الصينية، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتهنئة القلبية لجمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني بمرور 64 عاما على العلاقات المصرية الصينية، مؤكدا على أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين تعتبرا نموذجا رائعا للتعاون بين الدول الذي يجب يسود بين مختلف دول العالم لينعم العالم كله بالتنمية والسلام والاستقرار.

وقال عامر في بيان له أصدره، اليوم، إن العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية تشهد عصرا غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين مصر والصين، مؤكدا على أن ذلك يرجع إلى الصداقة المتينة والعلاقة المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، والتي نقلت تلك العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة من خلال العديد من الاتفاقيات ومشروعات التعاون بين البلدين، وظهر ذلك جليا أيضا في المساعدات المتبادلة بين الدولتين لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المهندس محمد فرج عامر إلى أن العلاقات المتميزة بين القاهرة وبكين كانت لها نتائجها الإيجابية التي تمثلت في التطابق التام في الرؤى والآراء حول مختلف القضايا والملفات السياسية الدولية والإقليمية والعربية والإفريقية بصفة عامة وتجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع في ليبيا وسوريا والعراق والقضية الفلسطينية كما أن مصر كانت من أولى الدول الداعمة لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج عام 2013 موجها التحية للصين لحرصها على ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في مختلف المشروعات الصناعية والاستثمارية وغيرها داخل مصر.