فرج عامر يطالب بإزالة مخالفات البناء فورا وإحالتها للنيابة العسكرية

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة التعامل مع مخالفات المباني بحسم وإزالة جميع العقارات والمنشآت المخالفة بالكامل وتسويتها بالأرض وليس الاكتفاء بهدم عدد من الأعمدة، مع إحالة المخالفة للنيابة العسكرية.

وطالب "عامر" في بيان له، جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالنزول إلى الشوارع ورصد جميع مخالفات البناء وإزالتها فورا مع إحالتها إلى النيابة العسكرية، مؤكدا أن مخالفات البناء التى يقوم بها العديد من منعدمى الضمير خلال مواجهة الدولة للأحداث الطارئة مثل مواجهتها حاليا مع فيروس كورونا المستجد تتطلب مواجهة هذه المافيا التى جعلت من مختلف المناطق على مستوى الجمهورية فى قمة القبح المعماري، من خلال انشاء العديد من العمارات والعقارات المخالفة وتعلية ادوار متعددة اعلى العمارات والعقارات القديمة بهدف تحقيق الثراء الفاحش والحرام على حساب ارواح المواطنين.

وطالب "عامر" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتقييم اداء المحافظين خلال المرحلة القادمة من خلال الانجازات التى يحققونها فى ملفات ازالة مخالفات البناء والتعدى على الاراضى الزراعية وازالة مخلفات البناء والقمامة من مختلف الميادين والشوارع بنطاق جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 3" بمحافظة الإسكندرية، أنه "لا يصح أن يقال عن أي تجاوز أنه هزيل، لازم يتم إزالته ويتقبض على السبب فيه ويتحاكم، لو محتاجين نعدل في تشريعاتنا نعدل عشان تستقيم الأمور مرة ثانية".