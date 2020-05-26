فرج عامر يطالب بعودة قطاع الصناعة لقدرته الإنتاجية

كشف تقرير الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمستدامة للأعوام 18/2019 – 21/2022، الصادر عن وزارة التخطيط الذي تم تسليمه للبرلمان أن خطة عام 20/2021 على ضرورة عودة القطاع الصناعي لقدرته الإنتاجية ومواجهة الآثار والتداعيات وضرورة التوسع في تنمية الصناعات التي أظهرت أزمة فيروس كورونا أهميتها ومنها الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات وقيام المصانع المدنية والمنشآت التابعة للقطاع الطبي للقوات الـمسلحة، بالتوسع في تصنيع الكمامات والملابس الواقية الطبية، وتقوم الهيئة العربية للتصنيع حاليا بإنشاء مصنعين إنتاج "السرنجات" الآمنة، بجانب الـمصانع الـمدنية التي تشهد توسعا في إنتاج الـمضادات الحيوية والـمنتجات الدوائية ذات الصلة بالأمراض الوبائية.

وطالب المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بسرعة تطبيق التقرير الحكومي وعودة قطاع الصناعة لقدراته الإنتاجية، حيث كشفت أزمة كورونا أهمية ودور الصناعة حيث أثبتت الأزمة أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات لمواجهة الأزمة.

ودعا فرج عامر إلى العودة التدريجية لقطاع الصناعة بكامل طاقته ودعم القطاع خلال هذه الفترة، و"طالبنا سابقا بتأجيل التأمين الاجتماعية وتأجيل الضريبة العقارية وتخفيض سعر الكهرباء للمصانع"، موضحا أن التخفيض السابق كان قليلا ومازال سعر الغاز أيضا للمصانع يحتاج إلى تخفيض أكبر، والعالم كله قام بهذه الإجراءات وإلا ستغلق المصانع في ظل هذه الظروف.