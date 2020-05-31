تعليم القليوبية تعلن فتح باب التقدم لرياض الأطفال إلكترونيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عن فتح باب التسجيل للراغبين في التقدم لمرحلة لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2020م 2021 م اعتبار من غدا الإثنين وحتى الثلاثاء 30 من يونيو.

وأشارت المديرية، في بيان لها اليوم، إلى أن التقديم يتم إلكترونيا عبر الموقع https://qalubiaedu.org/apply/?fbclid=IwAR3KKDEzkM0FawgrAfVI0Cg54D91cxJyNMp1orbJ9w4L3IqWasSquVMq5hM

واوضح بيان المديرية أن التقديم يتم عن طريق ولي الأمر فقط وإدخال الرقم القومي للطفل وسن الطفل في أول أكتوبر 2020 مع ضرورة الالتزام بالمربع السكني المعتمد من قبل محافظ الإقليم والحد الأدنى للتقدم في سن الطفل 5 سنوات وحتى 5 سنوات و11 شهر و29 يوما ولا يمكن القبول بالتجريبات لمن هم أقل من السن.