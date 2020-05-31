حديقة الحيوان: نستغل فترة حظر التجوال في عملية تزاوج الحيوانات

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن الفترة الماضية كانت فترة هدوء بالنسبة لحديقة الحيوان بعد غلقها بسبب فيروس كورونا، موضحا أنهم استغلوا هذه الفترة في إجراء عملية التزاوج للحيوانات، وأعمال التطهير.

وأشار "رجائي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، إلى أن الحديقة شهدت عدد من الولادات الفترة المقبلة، معلنا أنه فور إعادة حركة الطيران سيتم احضار 3 زرافات إلى الحديقة، وكذلك الحمار الوحشي، وهو ما يعد إنجازا كبيرا، منوها بأنهم استقبلوا نوع جديد من الجمال خلال شهر رمضان.

وأضاف أنه تم زيادة أعداد الطيور النادرة، والحيوانات الثديية المهمة، حيث تم استخدام هذه الزيادة في أعداد الحيوانات والطيور في الاستبدال مع عدد الحدائق العالمية بأنواع أخرى.