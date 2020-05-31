عبدالمجيد: توافر أقنعة واقية وكحول وكمامات بنقابة الصحفيين
كتب:
أحمد البهنساوى
03:47 م | الأحد 31 مايو 2020
أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، مواصلة تعزير الشق الوقائي للصحفيين وأسرهم، من خلال استئناف إتاحة مستلزمات التعقيم والكمامات والمطهرات، من مصانع وزارة الإنتاج الحربي، لضمان جودة المنتج.
وأضاف عبدالمجيد، أنه تتوافر بداية من اليوم القناع الواقي للوجه، من العاشرة صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويوميًا باستثناء الإجازات الرسمية، عبوات الكحول سعة لتر، بسعر 100 جنيه، وكمامات n95 بطبه بسعر 20 جنيهًا، ودون طبه 10 جنيهًا، وعبوة 4 لتر هيدروكلوريد الصوديوم المركز لتطهير الأسطح بسعر 25 جنيهًا.
وأعرب عبدالمجيد، عن شكرة وتقديره للدكتور محمد مختار جمعة لاستجابته السريعة، ومنحه خصم 20% للصحفيين حيث يباع في منافذ المجموعة بـ 50 جنيهًا.
وجدد عبدالمجيد، شكره للدكتور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وإدارات مصانع الإنتاج الحربي للاستجابة السريعة المقدرة لإتاحة المنتجات التعقيم للزملاء.
ونوه عبدالمجيد، إلى أنه تواصل مع الهيئة العربية للتصنيع، لإتاحة منتجات مصنع قادر للصحفيين، لتوفير علب الكمامات الجراحية سعة 50 كمامة، عالية الجودة والتعقيم، وبأسعار مناسبة سيعلن عنها فور تسلمها.
وشدد عبدالمجيد، على أنه اتخذ خطوات استباقية، تتماشى مع حجم التحديات، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا عالميًا، ومحليًا، وسيتم الإعلان تباعًا، عن كل خدمة يتم توفيرها ووصولها للنقابة فعليًا.
و في الشق العلاجي، تتابع اللجنة تقديم خدماتها اليومية، لكل من يطلب الدعم الطبي، المتنوع، إلى جانب دعم الصحفيين وأسرهم المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، حيث يتم دعم الصحفيين وأسرهم بمختلف درجات القرابة، قدر المستطاع وعلى مدار الساعة.