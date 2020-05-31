عبدالمجيد: توافر أقنعة واقية وكحول وكمامات بنقابة الصحفيين

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، مواصلة تعزير الشق الوقائي للصحفيين وأسرهم، من خلال استئناف إتاحة مستلزمات التعقيم والكمامات والمطهرات، من مصانع وزارة الإنتاج الحربي، لضمان جودة المنتج.

وأضاف عبدالمجيد، أنه تتوافر بداية من اليوم القناع الواقي للوجه، من العاشرة صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويوميًا باستثناء الإجازات الرسمية، عبوات الكحول سعة لتر، بسعر 100 جنيه، وكمامات n95 بطبه بسعر 20 جنيهًا، ودون طبه 10 جنيهًا، وعبوة 4 لتر هيدروكلوريد الصوديوم المركز لتطهير الأسطح بسعر 25 جنيهًا.

وأعرب عبدالمجيد، عن شكرة وتقديره للدكتور محمد مختار جمعة لاستجابته السريعة، ومنحه خصم 20%؜ للصحفيين حيث يباع في منافذ المجموعة بـ 50 جنيهًا.

وجدد عبدالمجيد، شكره للدكتور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وإدارات مصانع الإنتاج الحربي للاستجابة السريعة المقدرة لإتاحة المنتجات التعقيم للزملاء.

ونوه عبدالمجيد، إلى أنه تواصل مع الهيئة العربية للتصنيع، لإتاحة منتجات مصنع قادر للصحفيين، لتوفير علب الكمامات الجراحية سعة 50 كمامة، عالية الجودة والتعقيم، وبأسعار مناسبة سيعلن عنها فور تسلمها.

وشدد عبدالمجيد، على أنه اتخذ خطوات استباقية، تتماشى مع حجم التحديات، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا عالميًا، ومحليًا، وسيتم الإعلان تباعًا، عن كل خدمة يتم توفيرها ووصولها للنقابة فعليًا.

و في الشق العلاجي، تتابع اللجنة تقديم خدماتها اليومية، لكل من يطلب الدعم الطبي، المتنوع، إلى جانب دعم الصحفيين وأسرهم المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، حيث يتم دعم الصحفيين وأسرهم بمختلف درجات القرابة، قدر المستطاع وعلى مدار الساعة.