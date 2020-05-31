مصر الثالثة عالميا في تصدير البصل المجفف 2019

احتلت مصر المركز الثالث عالميا في تصدير البصل المجفف بقيمة بلغت 30.4 مليون دولار وبكمية بلغت 13.6 ألف طن تمثل نسبة 8.1% من إجمالي قيم صادرات العالم من البصل المجفف في عام 2019 وفقاً لبيانات نقلها المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن مركز بيانات التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة.

وجاء في المركز الأول الهند بقيمة 118 مليون دولار تمثل 31% من قيمة الصادرات العالمية فى 2019 يليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 79 مليون دولار تمثل 21% من قيمة الصادرات العالمية، وفى المركز الثالث مصر بقيمة 30.6 مليون دولار تمثل 8.1% يليها في المركز الرابع الصين بقيمة بلغت 29 مليون دولار تمثل 7.7% وفى المركز الخامس إسبانيا بقيمة 21 مليون دولار تمثل 5.6% من إجمالي الصادرات العالمية.

وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للبصل المجفف المصري في عام 2019 جاء في المركز الأول دولة هولندا بقيمة 8.8 مليون دولار تمثل 29% من صادرات مصر من البصل المجفف يليها ألمانيا بقيمة 7.7 مليون دولار تمثل 25% من صادرات مصر وفى المركز الثالث اليابان بقيمة 4 مليون دولار تمثل 13% من صادرات مصر واحتلت المركز الرابع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليون دولار تمثل 4% من صادرات مصر وفى المركز الخامس كرواتيا بقيمة 1.2 مليون دولار تمثل هي الأخرى 4% من إجمالي صادرات مصر من البصل المجفف في 2019.

وتعد ثقة تلك الدول في المنتج الغذائي المصري دليل عملي وقاطع على ما يشهده المنتج المصري من تطور نظرا لتطبيق تلك الدول أقوى أنظمة فحص ومراقبة سلامة الأغذية في العالم.

وتأتى تلك المعلومات بعد قيام المجلس بالإعلان عن احتلال مصر صدارة الدول المصدرة للفراولة المجمدة فى 2019 وفقا للتقارير الصادرة عن نفس المصدر.

وتعتبر قطاعات التصنيع الزراعي المصري وخاصة الخضر والفاكهة المجمدة و المجففة والمجفدة من القطاعات الاستثمارية والتصديرية الواعدة نظرا لتوافر الخام الزراعي الجيد واعتمادها على مكون محلى يعد الأعلى مقارنة بالصناعات الأخرى بالإضافة إلى تمتعه بثقة وإقبال العالم عليه، بحسب المجلس التصديري.