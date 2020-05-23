البصل الأخضر والليمون.. أسعار مستلزمات الفسيخ والرنجة بالأسواق

يودع المسلمون شهر رمضان الكريم اليوم، استعدادا للاحتفال بعيد الفطر، غدا الأحد، واعتاد المصريون على تناول الرنجة والفسيخ والملوحة والسردين أول أيام العيد.

وترصد "الوطن" متوسط أسعار مستلزمات الرنجة والفسيخ في الأسواق المصرية كالتالي:

الطحينة

وصل سعر الطحينة لـ40 جنيهًا للكيلو.

الكابوتشي

وصل سعر الكابوتشي لـ5 جنيهات.

الخس

وصل سعر الخس إلى 3 جنيهات للحزمة.

البصل الأخضر

جاءت سعر حزمة البصل الأخضر من جنيه حتى 3 جنيهات.

الليمون

وصل سعر كيلو الليمون إلى 15 جنيها.

الطماطم

سعر كيلو الطماطم تراوح بين 4 و6 جنيهات.

الخيار

وصل سعر الخيار إلى 6.5 جنيهات للكيلو.

الجرجير

جاء سعر حزمة الجرجير جنيهًا واحدًا.

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