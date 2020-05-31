في يوم الإقلاع عنه.. ممثل الصحة العالمية بمصر: التدخين يعزز فرص كورونا

تحتفل، اليوم الأحد 31 من مايو، منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وهو اليوم الذي أقرته الدول الأعضاء بالمنظمة قبل 33 عاما وبالتحديد في العام 1987، ويتزامن احتفال العام الحالي مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي شددت فيه منظمة الصحة العالمية، بأهمية التأثير على جيل الشباب والأطفال بتجنب التدخين نظرا لخطورته على صحتهم.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن التدخين وكورونا لا يجتمعا سويًا لفترة طويلة، حيث إن المدخن هو الفرد المجتمعي الأكثر عرضه للإصابة بالوباء التاجي، وأكثر عرضة للوفاة حال إصابته، والتدخين هو أساس أي مرض مزمن للإنسان.

وأضاف "جبور" لـ"الوطن"، أن دخان السجائر والشيشة يساهمان بشكل مباشر في إضعاف وتلف الجهاز التنفسي، وإنقاص قدرته على مواجهة الفيروس الفتاك، لافتًا إلى أن منع تدخين الشيشة وفر العديد من الحالات، واختصر طريق طويل من الإصابات، لأنها مصدر عدوى سريع.

كما أكد على أن التدخين يعزز من فرص فيروس كورونا، على إصابة الأشخاص أو مضاعفة حالتهم بعد الإصابة، وهو أحد العوامل التي يمكن للفرد السيطرة عليها.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر إلى أنه في يوم الإقلاع عن التدخين، يجب أن يكون فرصة للمدخين لترك التدخين للابد، خاصة مع وجود فيروس خطير مثل كورونا، خوفًا على صحتهم، وسلامة أهلهم وذويهم.