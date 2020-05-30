طبيب يدّعي أن غسل اليدين لا يقتل كورونا رغم تأكيدات الصحة العالمية المتكررة

ادّعى الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، خلال اتصال عبر فيديو كونفرانس، أجراه مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة قناة "extra news"، في 19 مايو الجاري، أن "غسل اليدين بالمياه لا يقتل فيروس كورونا، وإنما يزيله من على سطح اليد فقط"، وهو إدّعاء غير صحيح ويخالف تأكيدات منظمة الصحة العالمية المتكررة، بأن تنظيف اليدين بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي من شأنه أن يقتل الفيروسات، ويحمي من العدوى.

وتنصح منظمة الصحة دوما بغسل اليدين بالماء الجاري والصابون، أو استخدام معقم اليدين الكحولي، للوقاية من فيروس كورونا، وأكدت ضرورة غسل اليدين في الحالات الآتية: (بعد السعال أو العطس، عند رعاية المرضى، قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام، قبل الأكل، بعد استخدام المرحاض، عندما تكون الأيدي متسخة، بعد التعامل مع الحيوانات أو فضلات حيوانية)، واعتبرت المنظمة أن غسل اليدين يضمن حماية الشخص والمحيطين به من الإصابة بالعدوى.

الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

- تبليل اليدين بالماء الجاري

-فرك الصابون باليدين للتشكل كمية كافية منه تغطي اليدين المبللتين

- فرك أسطح اليدين

– بما في ذلك ظهر اليدين، وبين الأصابع، وتحت الأظافر – لمدة لا تقل عن 20 ثانية

- شطف اليدين جيداً بالماء الجاري-تجفيف اليدين بمنشفة نظيفة وجافة، أو منديل ورقي يُستخدم لمرة واحدة

وبحسب منظمة "يونيسيف" فإن الماء البارد والدافئ متكافئان ويؤديان نفس النتيجة عند غسل اليدين، من ناحية الفاعلية في التخلص من الجراثيم والفيروسات، بشرط استخدام الصابون، كما أن انتقال الجراثيم من الجلد المبلول أسهل من انتقاله من الجلد الجاف، لذا يُعتبر التجفيف التام لليدين خطوة مهمة أيضا، كما أن استخدام المناديل الورقية أو منشفة جافة هو الطريقة الأكثر فاعلية لإزالة الجراثيم دون نشرها على الأسطح الأخرى.

كما نصحت المنظمة في حال عدم توافر الصابون، باستخدام الماء الذي يحتوي على كلور أو مطهر يدين يحتوي على كحول بتركيز 60 بالمئة على الأقل، فهما أفضل خيارين متوفرين إذا لم يتوفر لديك صابون وماء جاري.

وإذا لم يتوفر هذان الخياران الإضافيان، فإن استخدام المياه التي تحتوي على صابون محلول أو استخدام الرماد يساعد في التخلص من الجراثيم، ولكن ليس بالقدر نفسه من الفاعلية كغسل اليدين بالماء والصابون. وإذا استخدمت أياً من هذه الأساليب، فمن المهم أن تغسل يديك بأسرع وقت ممكن عندما يتوفر لك فرصة لغسل اليدين، وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين وأسطح أخرى حتى تتمكن من غسل يديك جيداً.